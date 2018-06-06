В Нижнем Тагиле на мужчину упала часть балкона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Следственные органы Свердловской области организовали проверку после того, как на молодого человека в Нижнем Тагиле обрушилась часть балкона жилого дома, сообщило в среду в региональное управление СК РФ.

"Вечером 5 июня 2018 года у дома №80 по улице Газетная в городе Нижний Тагил был травмирован молодой человек 1999 года рождения, на которого упал бетонный фрагмент балкона. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении.

По данным СК, молодому человеку была причинена поверхностная рана головы, вызвавшая обильное кровотечение. Приехавшая на место скорая помощь госпитализировала пострадавшего в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает, добавили в управлении.

Во время проверки следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию сотрудников организации, обслуживающей указанный дом.

К проверке инцидента подключилась и прокуратура. "В ходе надзорных мероприятий будут запрошены медицинские документы для установления степени тяжести причиненного молодому человеку вреда здоровью", – говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области. Сотрудники ведомства дадут оценку эксплуатации многоквартирного дома управляющей организацией и установят, проводился ли в данном доме ремонт.