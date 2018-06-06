Военные ЦВО завершили опашку пожароопасных объектов в округе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Опашка пожароопасных объектов завершена в Центральном военном округе (ЦВО), всего опахано 1 тысяча 190 гектаров, сообщает в среду ЦВО.

"В Центральном военном округе завершена опашка, всего опахано 1 тысяча 190 гектаров. Проводится поддержание в надлежащем состоянии 50-метровых противопожарных полос безопасности по периметру технических территорий, складов с вооружением, горючим и смазочными материалами", — говорится в сообщении.

С целью обеспечения пожарной безопасности на объектах военного округа с начала года проведено около 3 тысяч тренировок штатных и нештатных пожарных команд.

Существующие системы боевого управления, материально-технического обеспечения, многоступенчатый контроль обстановки позволяют минимизировать возникновение пожаров на объектах ЦВО, уточняет округ.