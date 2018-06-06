После ДТП в Екатеринбурге в больницах находятся 11 пострадавших

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости, Ольга Ерачина. Одиннадцать человек продолжают оставаться в больницах после аварии с автобусом, которая произошла в понедельник в Екатеринбурге, состояние 10 человек оценивается как удовлетворительное, один находится в реанимации, сообщила РИА Новости в среду представитель городского управления здравоохранения.

"Одиннадцать человек (остаются в больницах). Десять — в удовлетворительном (состоянии), а у одного, который находится в реанимации, (состояние) средней степени тяжести", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, у пострадавшего, который находится в реанимации, отмечена положительная динамика. Она также уточнила, что все 11 пострадавших, которые продолжают лечение в больницах — взрослые.

Авария произошла в понедельник в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта. По данным ГУ МВД по Свердловской области, водитель Daewoo Nexia, двигаясь по Сибирскому тракту, столкнулся с впереди двигавшейся машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии, по данным горздрава, пострадали 26 человек.

По данным правоохранителей, в момент аварии водитель Daewoo Nexia был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП областной главк полиции возбудил уголовное дело в отношении водителя иномарки. Суд в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения предполагаемому виновнику ДТП. Полиция будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщал ранее РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.