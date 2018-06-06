Министры обороны стран СНГ возложили венки к мемориалу в Кызыле

КЫЗЫЛ, 6 июн — РИА Новости. Министры обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), прибывшие на саммит в Кызыл, в среду перед началом заседания возложили венки к Мемориальному комплексу на площади Победы.

В заседании Совета министров обороны стран СНГ примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. А также — представители Исполнительного комитета и рабочих органов СНГ и, в качестве почётного гостя, министр обороны Монголии.

Заседание пройдёт под председательством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Тувинская Народная Республика (ТНР), бывшая в 1941 году независимым государством, 22 июня 1941 года первой из всех союзников объявила войну гитлеровской Германии. 22 июня 1941 года. В этот день в Туве проходил съезд X Великого Хурала (парламента) ТНР. 334 делегата съезда единогласно приняли декларацию, в которой провозглашалось: "Тувинский народ во главе со своей революционной партией и правительством, не щадя жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора до окончательной победы над ним".

Принятием декларации Тува обозначила своё вступление в войну на стороне СССР, официально объявив войну нацистской Германии и её союзникам. В объявлении о поддержке СССР в войне против Германии Тува опередила Великобританию: радиообращение Уинстона Черчилля, адресованное советскому народу, было передано в 11 часов вечера 22 июня, а аналогичное сообщение из Тувы поступило уже в первой половине дня.

14 октября 1944 года ТНР вошла в состав Советского Союза, став Тувинской автономной областью. С этого момента тувинцы участвовали в боевых действиях вплоть до окончания Второй мировой войны в качестве граждан Советского Союза.

В общей сложности за годы войны в рядах Красной Армии служило до восьми тысяч жителей Тувы.

Мемориальный комплекс на площади Победы в Кызыле был открыт в 1975 году, в 2010 году реконструирован. К 65-летию Победы мемориал был дополнен композицией из гранитных стел, на которых впервые высечены имена 3 253 солдат, которые ушли воевать с фашизмом из ТНР, тогда отдельного государства. Это были советские граждане, проживающие на территории республики, а также более 250 тувинских добровольцев — танкистов, кавалеристов, летчиков.

На площади Победы находятся также бюсты Героев Советского Союза — Тюлша Кечил-оола, Михаила Бухтуева (он в 19 лет совершил танковый таран), Николая Макаренко, Хомушку Чургуй-оола.