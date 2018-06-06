В Пензенской области восстановили электроснабжение после урагана

САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики в ночь на среду восстановили электроснабжение в Пензенской области, где во вторник из-за грозы и сильного ветра без света остались около 38,6 тысячи жителей и 100 социально значимых объектов, следует из материалов ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Ранее в Минэнерго сообщили, что во вторник с 15.12 до 18.00 мск из-за грозы и ветра с порывами до 19 метров в секунду произошли массовые аварийные отключения на сетях "Пензаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Волги"), в результате без электроснабжения остались около 38,6 тысячи человек в 146 населенных пунктах. Прокуратура региона взяла ситуацию под контроль. По данным Минэнерго, к 21.10 мск вторника в зоне отключения оставались 6,6 тысячи человек.

"В 00.30 мск аварийно-восстановительные работы завершены", — говорится в сообщении.

По уточненным данным Минэнерго, помимо 38,6 тысячи жителей в 146 населенных пунктах Нижнеломовского, Пачелмского, Бессоновского, Мокшанского, Сосновоборского, Городищенского, Сердобского и Земетчинского районов Пензенской области в зоне отключения находились 100 социально значимых объектов.