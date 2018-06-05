В 23 населенных пунктах Пензенской области нет света после грозы

Монтажники во время проведения ремонтных работ на ЛЭП. Архивное фото

Монтажники во время проведения ремонтных работ на ЛЭП. Архивное фото

САРАТОВ, 5 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число жителей Пензенской области, оставшихся во вторник без энергоснабжения из-за грозы и сильного ветра, снизилось до 6,6 тысячи человек, сообщается в материалах ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Ранее в Минэнерго сообщили, что во вторник с 15.12 до 18.00 мск из-за грозы и ветра с порывами до 19 метров в секунду произошли массовые аварийные отключения на сетях "Пензаэнерго" (филиал ПАО "МРСК Волги"), в результате без электроснабжения остались около 38,6 тысячи человек в 146 населенных пунктах. Прокуратура региона взяла ситуацию под контроль. По данным надзорного ведомства, в зоне отключения оказались 20 социально значимых объектов.

"Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 23 населенных пунктах (около 6600 человек). Мощность отключенных потребителей – 1,5 мегаватта", — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, в регионе аварийно отключены восемь высоковольтных линий 6-10 кВ и 127 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. К аварийно-восстановительным работам привлечено 53 бригады в составе 150 человек и 53 единиц специальной техники.