В 23 населенных пунктах Пензенской области нет света после грозы

САРАТОВ, 5 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число жителей Пензенской области, оставшихся во вторник без энергоснабжения из-за грозы и сильного ветра, снизилось до 6,6 тысячи человек, сообщается в материалах ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
"Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 23 населенных пунктах (около 6600 человек). Мощность отключенных потребителей – 1,5 мегаватта", — говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, в регионе аварийно отключены восемь высоковольтных линий 6-10 кВ и 127 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. К аварийно-восстановительным работам привлечено 53 бригады в составе 150 человек и 53 единиц специальной техники.