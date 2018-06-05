Пожар в казанском ТЦ "Порт" тушили около семи часов

Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание

Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание

КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Пожар в недавно введённом в эксплуатацию ТЦ "Порт" на окраине Казани начался утром, когда торговый центр еще не начал работу, сотрудников своевременно эвакуировали и оперативно оцепили здание, но справиться с огнем удалось лишь ближе к вечеру.

Несмотря на срабатывание всех систем противопожарной защиты, за несколько часов пожар разросся с 20 квадратных метров до 200 – пожарным из-за высокой температуры долго не удавалось подойти к очагу возгорания, существовала угроза обрушения конструкций. В итоге площадь пожара составила 2,8 тысячи квадратных метров.

Хронология пожара

По данным главного управления МЧС России по Татарстану, сообщение о задымлении на крыше торгового центра "Порт", расположенного на Оренбургском тракте, 158, поступило по системе "ГЛОНАСС-112" в 8.22 мск. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по номеру №2 в составе 40 человек и 13 единиц техники. Со слов очевидцев, горение происходило в корпусе Б на первом этаже между третьим и четвёртым рядами. На месте был создан оперативный штаб, работали три боевых участка, обнаружен очаг пожара площадью 20 квадратных метров на первом этаже.

В 09.12 мск пожару был присвоен №4, происходило горение торговых павильонов на площади 60 квадратных метров на первом этаже, огонь стремился распространиться и на второй этаж. На тушение пожара 12 звеньев службы газодымозащиты подали 12 стволов, было создано шесть боевых участков, проложены три магистральные линии, водоснабжение осуществляется от пяти пожарных гидрантов на территории ТЦ "Порт" и магазина "Леруа Мерлен", расположенного неподалёку, а также от двух пожарных водоёмов.

Площадь задымления составила 3,6 тысячи квадратных метров при общей площади первого этажа корпуса Б в 4,2 тысячи квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы на первом этаже был обнаружен очаг пожара на площади 200 квадратных метров.

В 12.59 мск пожар был локализован на первом этаже на площади 200 квадратных метров. На втором этаже образовалось сильное задымление, была высокая температура. В 14.00 мск ГУМЧС России по Татарстану сообщило о ликвидации открытого горения. После проветривания и дымоудаления по результатам осмотра и подсчёта площади повреждённого огнём товара и павильонов было установлено, что площадь пожара составила 2,8 тысячи квадратных метров.

Для мониторинга обстановки на месте пожара работала беспилотная авиационная система центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС. Контроль экологической обстановки непосредственно на месте пожара осуществлялся передвижной лабораторией министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Постепенно ранг пожара был понижен – сначала до №3, затем до №2. В 15.51 мск было сообщено о полной ликвидации пожара на площади 2,8 тысячи квадратных метров.

Всего к тушению пожара привлекались 367 человек, 84 единицы техники, в том числе от МЧС России – 146 человек, 37 единиц техники.

Сработали все системы

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, в первые минуты пожара в ТЦ "Порт" сработали все системы противопожарной защиты – сигнализации, оповещения, дымоудаления и пожаротушения. МЧС отмечает, что это подтверждено и видеорегистраторами, установленными в здании ТЦ.

По данным ГУМЧС России по Татарстану, здание оборудовано автоматической системой спринклерного пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа, системой оповещения и управления эвакуацией людей, системами дымоудаления из торгового зала (открывающиеся фрамуги на кровле) и складских помещений (принудительная система с механическим приводом), внутренним противопожарным водопроводом, а также приточно-вытяжными системами вентиляции.

"Проверка систем проводилась собственником и обслуживающей организацией 29 марта 2018 года, по результатам которой установлено, что АППЗ здания находятся в технически исправном состоянии. На момент пожара системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, система автоматического пожаротушения и дымоудаления сработали. Однако затем, по предварительной информации, в результате пожара произошёл сбой электропитания, что привело к отключению ряда систем АППЗ", — отмечает ведомство.

Прокуратура выявила нарушения, но они были устранены

Прокуратура Татарстана сообщила, что в конце марта после трагических событий в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в ТЦ "Порт" была проведена проверка, которая выявила нарушения требований пожарной безопасности.

"Прокуратура Приволжского района Казани 29-30 марта проверила соблюдение требований пожарной безопасности во всех трех смежных зданиях ТЦ "Порт"… Выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности: помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами", — сообщило надзорное ведомство.

Кроме того, по информации прокуратуры, к работе в ТЦ были допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, детская игровая зона в ТЦ была размещена на втором этаже, на расстоянии более 20 метров от эвакуационного выхода, задвижки на вводных трубопроводах к пожарным насосам находились в закрытом положении и опломбированы. На путях эвакуации в одном из блоков размещались различные материалы, изделия и оборудование.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении собственников зданий – генерального директора АО "Кондитерская фабрика "Заря", директора ООО "ЦТ "Вазифа", ООО "Ран Капитал" — дела по статье КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". Должностные лица были оштрафованы на 6 тысяч рублей каждое.

В адрес руководителей предприятий были внесены представления об устранении нарушений. Согласно поступившим ответам на представления, нарушения были устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, 15 мая прокуратура района направила в адрес местных подразделений ГУМЧС России по Татарстану требование о проведении повторной проверки, дабы убедиться, что выявленные нарушения на самом деле устранены. По итогам проверки сотрудники МЧС установили, что все ранее выявленные нарушения требований пожарной безопасности были устранены.

Дело возбуждено, расследование продолжается

По факту пожара в ТЦ "Порт" отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району Казани ГУМЧС России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности".

Как сообщили в региональном управлении, в ходе осмотра места пожара изъято девять носителей системы видеонаблюдения торгового центра. Пожарные дознаватели и следователи продолжают работать на месте происшествия.

В ходе расследования предстоит установить причины пожара и обстоятельства, способствовавшие его возникновению.