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Происшествия

Пожар в казанском ТЦ "Порт" тушили около семи часов

Сюжет:
Главное за 5 июня 2018 года (9)
19:3305.06.2018
(обновлено: 19:41 05.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгораниеСотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Пожар в недавно введённом в эксплуатацию ТЦ "Порт" на окраине Казани начался утром, когда торговый центр еще не начал работу, сотрудников своевременно эвакуировали и оперативно оцепили здание, но справиться с огнем удалось лишь ближе к вечеру.

Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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При пожаре в казанском ТЦ "Порт" сработали все системы защиты

Несмотря на срабатывание всех систем противопожарной защиты, за несколько часов пожар разросся с 20 квадратных метров до 200 – пожарным из-за высокой температуры долго не удавалось подойти к очагу возгорания, существовала угроза обрушения конструкций. В итоге площадь пожара составила 2,8 тысячи квадратных метров.

Хронология пожара

По данным главного управления МЧС России по Татарстану, сообщение о задымлении на крыше торгового центра "Порт", расположенного на Оренбургском тракте, 158, поступило по системе "ГЛОНАСС-112" в 8.22 мск. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по номеру №2 в составе 40 человек и 13 единиц техники. Со слов очевидцев, горение происходило в корпусе Б на первом этаже между третьим и четвёртым рядами. На месте был создан оперативный штаб, работали три боевых участка, обнаружен очаг пожара площадью 20 квадратных метров на первом этаже.

В 09.12 мск пожару был присвоен №4, происходило горение торговых павильонов на площади 60 квадратных метров на первом этаже, огонь стремился распространиться и на второй этаж. На тушение пожара 12 звеньев службы газодымозащиты подали 12 стволов, было создано шесть боевых участков, проложены три магистральные линии, водоснабжение осуществляется от пяти пожарных гидрантов на территории ТЦ "Порт" и магазина "Леруа Мерлен", расположенного неподалёку, а также от двух пожарных водоёмов.

В Казани горит торговый центр "Порт"
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПожар в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте в Казани вспыхнул рано утром во вторник.Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пожар в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте в Казани вспыхнул рано утром во вторник.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСообщение о возгорании поступило на пульт дежурных в 8.22 мск.Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурных в 8.22 мск.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВозгорание произошло на первом этаже торгового центра.Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Возгорание произошло на первом этаже торгового центра.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПодразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли на место ЧП, для тушения были созданы четыре боевых участка.План эвакуации торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли на место ЧП, для тушения были созданы четыре боевых участка.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИз торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала, никто их них не пострадал.Сотрудники полиции и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Из торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала, никто их них не пострадал.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкК полудню площадь пожара в ТЦ увеличилась втрое - до 200 квадратных метров.Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
К полудню площадь пожара в ТЦ увеличилась втрое - до 200 квадратных метров.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкК ликвидации последствий возгорания привлечены 319 человек, в том числе 135 сотрудников МЧС.Пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
К ликвидации последствий возгорания привлечены 319 человек, в том числе 135 сотрудников МЧС.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПередвижная лаборатория минэкологии Татарстана на месте пожара ведет контроль экологической обстановки.Дым из окна здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Передвижная лаборатория минэкологии Татарстана на месте пожара ведет контроль экологической обстановки.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНа месте работают 74 единицы техники.Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На месте работают 74 единицы техники.
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Площадь задымления составила 3,6 тысячи квадратных метров при общей площади первого этажа корпуса Б в 4,2 тысячи квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы на первом этаже был обнаружен очаг пожара на площади 200 квадратных метров.

Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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При пожаре в казанском ТЦ повреждены 2,8 тысячи квадратных метров площадей
В 12.59 мск пожар был локализован на первом этаже на площади 200 квадратных метров. На втором этаже образовалось сильное задымление, была высокая температура. В 14.00 мск ГУМЧС России по Татарстану сообщило о ликвидации открытого горения. После проветривания и дымоудаления по результатам осмотра и подсчёта площади повреждённого огнём товара и павильонов было установлено, что площадь пожара составила 2,8 тысячи квадратных метров.

Для мониторинга обстановки на месте пожара работала беспилотная авиационная система центра управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС. Контроль экологической обстановки непосредственно на месте пожара осуществлялся передвижной лабораторией министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПлан эвакуации торгового центра "Порт" в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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План эвакуации торгового центра "Порт" в Казани, где произошло возгорание

Постепенно ранг пожара был понижен – сначала до №3, затем до №2. В 15.51 мск было сообщено о полной ликвидации пожара на площади 2,8 тысячи квадратных метров.

Всего к тушению пожара привлекались 367 человек, 84 единицы техники, в том числе от МЧС России – 146 человек, 37 единиц техники.

Сработали все системы

Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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При проверке в казанском ТЦ "Порт" в марте выявили ряд нарушений
Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, в первые минуты пожара в ТЦ "Порт" сработали все системы противопожарной защиты – сигнализации, оповещения, дымоудаления и пожаротушения. МЧС отмечает, что это подтверждено и видеорегистраторами, установленными в здании ТЦ.

По данным ГУМЧС России по Татарстану, здание оборудовано автоматической системой спринклерного пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа, системой оповещения и управления эвакуацией людей, системами дымоудаления из торгового зала (открывающиеся фрамуги на кровле) и складских помещений (принудительная система с механическим приводом), внутренним противопожарным водопроводом, а также приточно-вытяжными системами вентиляции.

"Проверка систем проводилась собственником и обслуживающей организацией 29 марта 2018 года, по результатам которой установлено, что АППЗ здания находятся в технически исправном состоянии. На момент пожара системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, система автоматического пожаротушения и дымоудаления сработали. Однако затем, по предварительной информации, в результате пожара произошёл сбой электропитания, что привело к отключению ряда систем АППЗ", — отмечает ведомство.

Прокуратура выявила нарушения, но они были устранены

Помещение ТЦ Зимняя вишня в Кемерово после пожара
© Фото : СК РФ
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МЧС рассказало, как спастись при пожаре в ТЦ
Прокуратура Татарстана сообщила, что в конце марта после трагических событий в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в ТЦ "Порт" была проведена проверка, которая выявила нарушения требований пожарной безопасности.

"Прокуратура Приволжского района Казани 29-30 марта проверила соблюдение требований пожарной безопасности во всех трех смежных зданиях ТЦ "Порт"… Выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности: помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами", — сообщило надзорное ведомство.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДым из окна здания торгового центра "Порт" в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Дым из окна здания торгового центра "Порт" в Казани, где произошло возгорание

Кроме того, по информации прокуратуры, к работе в ТЦ были допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, детская игровая зона в ТЦ была размещена на втором этаже, на расстоянии более 20 метров от эвакуационного выхода, задвижки на вводных трубопроводах к пожарным насосам находились в закрытом положении и опломбированы. На путях эвакуации в одном из блоков размещались различные материалы, изделия и оборудование.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении собственников зданий – генерального директора АО "Кондитерская фабрика "Заря", директора ООО "ЦТ "Вазифа", ООО "Ран Капитал" — дела по статье КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". Должностные лица были оштрафованы на 6 тысяч рублей каждое.

Пожарная безопасность в общественных местах
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Пожарная безопасность в общественных местах

В адрес руководителей предприятий были внесены представления об устранении нарушений. Согласно поступившим ответам на представления, нарушения были устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, 15 мая прокуратура района направила в адрес местных подразделений ГУМЧС России по Татарстану требование о проведении повторной проверки, дабы убедиться, что выявленные нарушения на самом деле устранены. По итогам проверки сотрудники МЧС установили, что все ранее выявленные нарушения требований пожарной безопасности были устранены.

Дело возбуждено, расследование продолжается

Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Казани возбудили дело из-за пожара в ТЦ "Порт"
По факту пожара в ТЦ "Порт" отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Приволжскому району Казани ГУМЧС России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности".

Как сообщили в региональном управлении, в ходе осмотра места пожара изъято девять носителей системы видеонаблюдения торгового центра. Пожарные дознаватели и следователи продолжают работать на месте происшествия.

В ходе расследования предстоит установить причины пожара и обстоятельства, способствовавшие его возникновению.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра "Порт" в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра "Порт" в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018
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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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26909
У меня у одного ощущение что в России жгут торговые центры?
19:48
05.06.2018
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