В ЦВО более пяти тысяч военных готовы к борьбе с лесными пожарами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Самодостаточные группировки сил и средств, насчитывающие свыше пяти тысяч человек, подготовлены к борьбе с лесными пожарами в Сибири, на Урале и в Поволжье, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО).

"Всего в готовности содержатся 5318 человек и 709 единиц техники, в том числе 14 летательных аппаратов: 10 вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами и четыре самолета Ан-26 и Ан-12. Группировки созданы в 29 территориальных гарнизонах во всех субъектах РФ, на территории которых расположен округ", — говорится в сообщении.

В региональном Центре управления Центрального военного округа организован круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки, налажено взаимодействие с органами МЧС, уточняет ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.