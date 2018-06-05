Суд в четверг определит меру пресечения виновнику ДТП в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Суд в четверг рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения предполагаемому виновнику ДТП с автобусом в Екатеринбурге, при котором пострадали 25 человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Авария произошла в понедельник в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на 7-м километре Сибирского тракта. По данным ГУМВД по Свердловской области, водитель Daewoo Nexia столкнулся с двигавшейся впереди машиной Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали 25 человек, 11 из них до сих пор находятся в больницах. По факту ДТП областной главк полиции возбудил уголовное дело в отношении водителя иномарки.

"Послезавтра (7 июня) сыщики доставят подозреваемого в суд, поскольку истекут 48 часов задержания. Полиция будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", – сказал Горелых, отметив, что сейчас мужчина находится в ИВС.

По его словам, в крови водителя Daewoo Nexia обнаружено 0,77 промилле алкоголя, что многократно превышает допустимый показатель.

Горелых отметил, что расследованием дела по-прежнему занимаются сотрудники специализированного подразделения по расследованию ДТП главного следственного управления ГУМВД по Свердловской области, оно не передается в Следственный комитет, как сообщалось ранее.