Самолет, летевший во Францию из Китая, экстренно сел в Нижневартовске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Самолет, летевший во Францию из Китая, вынужденно сел в Нижневартовске (ХМАО) из-за недомогания ребенка, сообщили журналистам во вторник в официальном штабе правительства Югры.

По информации штаба, инцидент на борту произошел с двухлетним гражданином Франции.

"В Нижневартовске вынужденную посадку совершил самолет, летевший из Китая во Францию. Юному пассажиру — гражданину Франции — стало плохо. У ребенка возникла аллергическая реакция на пищу", — сообщили в штабе, пояснив, что местные медики в полном объеме оказали ему необходимую помощь прямо на борту самолета.

Как уточнили РИА Новости в аэропорту Нижневартовска, самолет готовится вылететь в пункт назначения.