В Казани потушили пожар в ТЦ "Порт"

Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание

Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пожар в торговом центре "Порт" в Казани ликвидирован, сказал РИА Новости источник в экстренных службах Татарстана по телефону.

"Объявлена ликвидация пожара", — сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании в торговом центре на Оренбургском тракте в Казани поступило во вторник утром. Площадь пожара первоначально составляла около 20 квадратных метров, к полудню она увеличилась до 200 квадратных метров. Из ТЦ были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Пострадавших нет.