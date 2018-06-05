При пожаре в казанском ТЦ "Порт" сработали все системы защиты

Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание

Сотрудники МЧС у здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В первые минуты пожара в казанском торговом центре "Порт" сработали все системы противопожарной защиты, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

"Это подтверждается и видеорегистраторами, установленными в здании", — отметили в ведомстве.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". В ходе расследования будут установлены причины пожара и обстоятельства, способствовавшие его возникновению.

Пострадавших, как сообщалось, нет. Огонь распространился на площади почти 3 тысячи "квадратов", тушение продолжается.