КЕМЕРОВО, 5 июн — РИА Новости. Суд в Кемерово во вторник приговорил почти к 7 годам лишения свободы за крупную взятку бывшего первого заместителя начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

"Должностные лица с марта по июнь 2016 года, действуя совместно и согласованно, предложили предпринимателю, занимающемуся деятельностью в сфере рыболовства, оказать ему покровительство и принять в его пользу решения по определению границ рыбоводных участков по итогам торгов, а также всячески способствовать его бизнесу. Свое покровительство они оценили в 300 тысяч рублей и услугами имущественного характера еще на 100 тысяч рублей", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, сотрудники областного управления ФСБ России задержали подсудимых при получении денег в служебном кабинете. Обвинительное заключение утвердил прокурор Кемеровской области.

В итоге суд приговорил заместителя начальника департамента к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 2,1 миллиона рублей. Вторая фигурантка, работавшая главным консультантом отдела, получила 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Кроме того, оба на два года лишены права занимать определенные должности.

"Оглашение приговора только что закончилось. Осужденных взяли под стражу прямо в зале суда. Уникальность этого дела в том, что речь идет о получении взятки именно группой лиц по предварительному сговору. Это крайне редкое дело в нашей практике, в этом случае очень трудно доказать вину подсудимых", — отметила Тушкевич.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.