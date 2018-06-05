Сущенко обжаловал приговор по делу о шпионаже

Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. Архивное фото

Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. Архивное фото

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Защита гражданина Украины Романа Сущенко, осужденного к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж, обжаловала приговор, сообщил его защитник Марк Фейгин.

"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", — написал он в Twitter.

Мосгорсуд в понедельник назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже.

Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он, как сотрудник главного управления разведки минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское национальное агентство "Укринформ" тогда заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом, он находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.