Пожар в казанском ТЦ "Порт" локализовали

Дым из окна здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание

Дым из окна здания торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание

КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Пожар в казанском торговом центре "Порт" локализован, угроза обрушения конструкций снята, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

"В 12.59 мск пожар на первом этаже локализован на площади 200 квадратных метров. Угроза обрушения конструкций снята", — сказал Родыгин.

Сообщение о пожаре в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте в Казани поступило в 8.22 мск. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона по прибытии установили, что горение происходит на первом этаже ТЦ. Площадь пожара первоначально составляла около 20 квадратных метров, к полудню она увеличилась до 200 квадратных метров. Был объявлен четвертый номер вызова. Из торгового центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Пострадавших нет.

По информации МЧС, горение происходит на первом этаже в блоке Б, открытого огня нет, идет тление. К тушению от МЧС России привлекли 135 человек, 36 единиц техники, организован подвоз воды коммунальной техникой. Контроль экологической обстановки на месте пожара осуществляет передвижная лаборатория минэкологии Татарстана.

Ранее Родыгин отмечал, что из-за высокой температуры — более 1000 градусов — существует угроза обрушения, по этой же причине пожарным не удается подойти к очагу возгорания, их силы направлены на понижение температуры.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности".