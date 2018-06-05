В Калининградской области пьяный мужчина напал на монахинь

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пьяный житель Калининградской области напал на монахинь и полицейского, сообщает Следственный комитет в мессенджере "ТамТам".
ЧП произошло 23 мая на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в поселке Приозерье Славского района. Сначала полуголый мужчина набросился на монахинь. Те пытались самостоятельно усмирить его, затем на помощь подоспели охранник и участковый. Мужчина бросил в полицейского картину и ударил его ногой.
Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. Сейчас проводятся судебная медэкспертиза и другие следственные действия.