В Калининградской области пьяный мужчина напал на монахинь

Стоп-кадр с камеры наблюдения в момент задержания пьяного жителя Калининградской области, напавшего на монахинь. 23 мая 2018

Стоп-кадр с камеры наблюдения в момент задержания пьяного жителя Калининградской области, напавшего на монахинь. 23 мая 2018

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пьяный житель Калининградской области напал на монахинь и полицейского, сообщает Следственный комитет в мессенджере "ТамТам".

ЧП произошло 23 мая на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в поселке Приозерье Славского района. Сначала полуголый мужчина набросился на монахинь. Те пытались самостоятельно усмирить его, затем на помощь подоспели охранник и участковый. Мужчина бросил в полицейского картину и ударил его ногой.

Против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. Сейчас проводятся судебная медэкспертиза и другие следственные действия.