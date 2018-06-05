После ДТП в Домодедово, где легковушка сбила трех подростков, завели дело

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как легковушка сбила трех подростков в Домодедово после аварии с другой машиной, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что легковой автомобиль сбил трех подростков в городском округе Домодедово после столкновения с другой машиной. Все пострадавшие — 2000 года рождения. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, водители были трезвыми, а пострадавшие подростки в момент ДТП находились возле пешеходного перехода.

"Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", – сказала она.

Начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД рассказала, что 4 июня на 42-м километре Каширского шоссе 47-летний водитель, управляя автомобилем FAW, при повороте не пропустил автомобиль Peugeot, следовавший во встречном направлении, под управлением 23-летней жительницы Татарстана. В результате произошло столкновение, после которого Peugeot выехал на тротуар и совершил наезд на находившихся там людей.