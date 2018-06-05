В Омске завершили расследование дела о взрыве бытового газа в пятиэтажке

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Завершено расследование дела против заправщика автомобильной газозаправочной станции, который нарушил правила промышленной безопасности, из-за чего в квартире пятиэтажного дома в Омске взорвался бытовой газ, сообщается на сайте СК РФ.

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону вечером 12 января. Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили серьезные ожоги.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего заправщика АГЗС Андрея Зазулина, обвиняемого в совершении преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"… Расследование завершено, решается вопрос о направлении уголовного дела в суд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, 12 января обвиняемый, работая оператором автомобильной газовой заправочной станции в Омске, при температуре воздуха ниже 22 градусов, нарушив правила промышленной безопасности, заправил пятилитровый газовый баллон 3,5 литрами сжиженного газа. После этого хозяин баллона, собираясь на следующий день на рыбалку, занес баллон с газом в квартиру, где поставил около входной двери.

Позднее в квартире произошел хлопок газовоздушной смеси с пожаром, в результате которого были разрушены стены в квартире и пострадали все члены многодетной семьи. С ожогами от 40 до 70 % тела в больницу были доставлены 30-летний отец, 8-летний сын и 7-летние тройняшки (братья и сестра), а также 32-летняя мама, которые до сих пор проходят лечение.

Как установило следствие, причиной пожара послужило образование облака газо-паровоздушной смеси при разгерметизации газового баллона. Разрушение баллона произошло из-за повышения давления, так как он был наполнен при температуре, ниже допустимой, без взвешивания. Кроме того, баллон, изготовленный в 1992 году, не был освидетельствован, хотя срок его службы составил 26 лет, и он не мог уже применяться по назначению.