В Новосибирске ликвидировали крупный пожар на бетонном заводе

НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Крупный пожар со взрывами газовых баллонов в растворном узле бетонного завода в Ленинском районе Новосибирска ликвидирован на площади в 300 квадратных метров; причиной стала попавшая в мазут искра от болгарки, сообщает ГУМЧС по региону.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. По предварительной информации, причиной пожара послужило нарушение технологического процесса: работник предприятия производил резку металла болгаркой, искры попали в емкость с остатками мазута, после чего произошло возгорание", — говорится в сообщении.
В ГУМЧС отметили, что до прибытия пожарной охраны в здании взорвалось несколько газовых баллонов, еще четыре баллона пожарным вовремя удалось охладить. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. На тушение привлекались семь единиц техники, пожарный катер и 30 пожарных.
Завод размещен в промышленной зоне, в связи с этим дым неприятности жителям ближайших домов не доставил, добавили в ГУМЧС.