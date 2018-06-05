В Новосибирске ликвидировали крупный пожар на бетонном заводе

НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Крупный пожар со взрывами газовых баллонов в растворном узле бетонного завода в Ленинском районе Новосибирска ликвидирован на площади в 300 квадратных метров; причиной стала попавшая в мазут искра от болгарки, сообщает ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что пожар в обшитом металлическими листами металлокаркасном здании растворного узла бетонного завода размером 10 на 30 метров вспыхнул во вторник около 13.00 (09.00 мск). На момент прибытия пожарных из здания шел густой черный дым, внутри взрывались газовые баллоны.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. По предварительной информации, причиной пожара послужило нарушение технологического процесса: работник предприятия производил резку металла болгаркой, искры попали в емкость с остатками мазута, после чего произошло возгорание", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС отметили, что до прибытия пожарной охраны в здании взорвалось несколько газовых баллонов, еще четыре баллона пожарным вовремя удалось охладить. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. На тушение привлекались семь единиц техники, пожарный катер и 30 пожарных.

Завод размещен в промышленной зоне, в связи с этим дым неприятности жителям ближайших домов не доставил, добавили в ГУМЧС.