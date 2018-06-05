В Домодедово легковушка сбила трех подростков после аварии с другой машиной

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Легковой автомобиль сбил трех подростков в городском округе Домодедово после столкновения с другой машиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В районе Каширского шоссе в городском округе Домодедово произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим наездом на пешеходов, в результате три человека получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы", — сообщили в пресс-службе управления.

В настоящее время поданному факту проводится проверка. Все пострадавшие – 2000 года рождения. Виновник ДТП пока устанавливается.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, водители – участники ДТП были трезвыми, пострадавшие подростки в момент ДТП находились возле пешеходного перехода.