В Домодедово легковушка сбила трех подростков после аварии с другой машиной

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Легковой автомобиль сбил трех подростков в городском округе Домодедово после столкновения с другой машиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
В настоящее время поданному факту проводится проверка. Все пострадавшие – 2000 года рождения. Виновник ДТП пока устанавливается.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, водители – участники ДТП были трезвыми, пострадавшие подростки в момент ДТП находились возле пешеходного перехода.