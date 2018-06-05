Площадь пожара в казанском ТЦ "Порт" составила 60 квадратных метров

КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Площадь пожара в казанском ТЦ "Порт", по уточнённым данным, составляет 60 квадратных метров, сообщило главное управление МЧС России по Татарстану.
"Площадь пожара составляет 60 квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены: 319 человек, 74 единицы техники, в том числе от МЧС России 135 человек, 36 единиц техники", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что контроль экологической обстановки на месте пожара осуществляет передвижная лаборатория минэкологии Татарстана.
Оптово-розничный торговый центр "Порт" был открыт на окраине Казани несколько лет назад. Здесь работают десятки магазинов – от продуктового супермаркета "Ашан" до мебельных.