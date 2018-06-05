На территории бетонного завода в Новосибирске вспыхнул пожар

НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Крупный пожар со взрывами газовых баллонов вспыхнул во вторник в растворном узле бетонного завода в Ленинском районе Новосибирска, ликвидировано открытое горение, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"Предварительное время обнаружения пожара – 12.48 (08.48 мск) в Ленинском районе Новосибирска по улице Болотной. Это бетонный завод, металлокаркасное здание растворного узла завода размером 10 на 30 метров, обшитое металлическими листами", — сообщил собеседник агентства.

В ГУМЧС сообщили, что на момент прибытия пожарных из здания шел густой черный дым. Погибших и травмированных нет. В настоящее время на месте работает семь единиц техники, штаб пожаротушения, а также к тушению привлечен пожарный катер и около 30 пожарных.

"По предварительной информации, в ходе пожара взрывались газовые баллоны. Их точное количество неизвестно. Что именно горело, также устанавливается", — сказал представитель ГУМЧС.

Собеседник агентства отметил, что пожар был локализован в 13.14 (09.14 мск), открытое горения ликвидировано в 13.26 (09.26 мск). Материальный ущерб и причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа.