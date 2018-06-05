В Россию пытались ввести семь тысяч электрошокеров под видом фонариков

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Почти 7 тысяч электрошокеров пытались ввести в Россию из Китая под видом фонариков, сообщает пресс-секретарь Уссурийской таможни.
Российская компания-импортер задекларировала две партии светодиодных ручных фонарей, но когда они прибыли из Китая таможенники обнаружили кнопку, при нажатии на которую срабатывает электрический разряд, сообщили в пресс-службе.
В отношении компании возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". Товар изъят, направлен на экспертизу. Проводится расследование.