В Россию пытались ввести семь тысяч электрошокеров под видом фонариков

Электрошокер в виде фонарика из иъятой Уссурийскими таможенниками партии контробандного товара

Электрошокер в виде фонарика из иъятой Уссурийскими таможенниками партии контробандного товара

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Почти 7 тысяч электрошокеров пытались ввести в Россию из Китая под видом фонариков, сообщает пресс-секретарь Уссурийской таможни.

"Незаконный ввоз 6782 электрошокеров общим весом 1,6 тонны пресекли уссурийские таможенники. Товар пытались ввезти в Россию под видом фонариков", — говорится в сообщении.

Российская компания-импортер задекларировала две партии светодиодных ручных фонарей, но когда они прибыли из Китая таможенники обнаружили кнопку, при нажатии на которую срабатывает электрический разряд, сообщили в пресс-службе.

В отношении компании возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". Товар изъят, направлен на экспертизу. Проводится расследование.