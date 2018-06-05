Площадь пожара в казанском ТЦ "Порт" составляет 20 квадратных метров

Сотрудники МЧС перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018

Сотрудники МЧС перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018

КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Площадь пожара в казанском торговом центре "Порт", из которого ранее во вторник эвакуировали посетителей и продавцов, составляет 20 квадратных метров, сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

"Происходит горение на первом этаже. Площадь — 20 квадратных метров", — сказал Родыгин. Он уточнил, что объявлен четвертый номер вызова, для тушения созданы четыре боевых участка.

Ранее представитель главного управления МЧС России по Татарстану сообщил, что подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к ТЦ "Порт" на Оренбургском тракте в Казани, где из-под кровли шел дым.