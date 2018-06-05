Посетителей казанского ТЦ "Порт" эвакуировали из-за задымления

Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018

Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание. 5 июня 2018

КАЗАНЬ, 5 июн — РИА Новости. Пожарные во вторник утром эвакуируют посетителей и продавцов торгового центра "Порт" в Казани, из-под кровли которого идёт дым, сообщил представитель главного управления МЧС России по Татарстану.

"Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к ТЦ "Порт" на Оренбургском тракте. Из-под кровли виден дым. Проводится эвакуация и разведка очага пожара", — сказал собеседник агентства.