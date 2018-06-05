Суд решит судьбу двух миллионов долларов, полученных Улюкаевым, 29 июня

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 29 июня решит судьбу 2 миллионов долларов, которые глава "Роснефти" Игорь Сечин передал бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

На заседании будут "решены вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в части денежных средств".

Деньги могут вернуть по принадлежности или обратить в доход государства, сейчас они признаны вещественным доказательством.