КЕМЕРОВО, 5 июн — РИА Новости. Проживающий в Кемерово гражданин Таджикистана предстанет перед судом по обвинению в организации вместе ещё с двумя местными жителями незаконной миграции более 200 человек, сообщает во вторник региональная прокуратура.
"С марта 2015 года по август 2016-го трое жителей Кемерово организовали незаконное пребывание более 200 иностранных граждан в России. Они подыскивали иностранцев, нуждающихся в постановке на миграционный учёт, находили людей, которые соглашались их регистрировать за деньги по месту жительства без проживания в своих домах, всего выявлено 17 адресов", — говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, после этого обвиняемые оформляли необходимые документы и вместе с тем, кто выступал в качестве принимающей стороны, передавали их сотрудникам почтовой связи, МФЦ или подразделения Федеральной миграционной службы. В дальнейшем иностранные граждане фиктивно ставились на учёт.
Как уточнили в ведомстве, гражданину Республики Таджикистан предъявлено обвинение по статье "Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенной организованной группой". Сейчас он заключён под стражу, уголовное дело направлено в Центральный районный суд Кемерово для рассмотрения по существу.
"В отношении остальных участников преступной группы предварительное расследование продолжается", — добавили в прокуратуре.