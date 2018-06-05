КЕМЕРОВО, 5 июн — РИА Новости. Проживающий в Кемерово гражданин Таджикистана предстанет перед судом по обвинению в организации вместе ещё с двумя местными жителями незаконной миграции более 200 человек, сообщает во вторник региональная прокуратура.

"С марта 2015 года по август 2016-го трое жителей Кемерово организовали незаконное пребывание более 200 иностранных граждан в России. Они подыскивали иностранцев, нуждающихся в постановке на миграционный учёт, находили людей, которые соглашались их регистрировать за деньги по месту жительства без проживания в своих домах, всего выявлено 17 адресов", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, после этого обвиняемые оформляли необходимые документы и вместе с тем, кто выступал в качестве принимающей стороны, передавали их сотрудникам почтовой связи, МФЦ или подразделения Федеральной миграционной службы. В дальнейшем иностранные граждане фиктивно ставились на учёт.

В октябре 2017 года первый заместитель прокурора Кемеровской области и один из обвиняемых заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. "Обвиняемый активно содействовал следствию: дал признательные показания, изобличающие как свою, так и преступную деятельность других участников организованной группы", — отмечают в прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, гражданину Республики Таджикистан предъявлено обвинение по статье "Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенной организованной группой". Сейчас он заключён под стражу, уголовное дело направлено в Центральный районный суд Кемерово для рассмотрения по существу.

"В отношении остальных участников преступной группы предварительное расследование продолжается", — добавили в прокуратуре.