Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек остаются в больницах после аварии с автобусом, которая произошла в понедельник в Екатеринбурге, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщила РИА Новости во вторник представитель городского управления здравоохранения.

"Одиннадцать пострадавших сейчас находятся в стационарах города. Они получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их состояние удовлетворительное", – сказала собеседница агентства.

Представитель горздрава уточнила, что все несовершеннолетние пострадавшие были отпущены домой, у них были диагностированы ушибы мягких тканей. Оперативное вмешательство никому из госпитализированных не потребовалось.

Авария произошла в понедельник в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта. По данным ГУ МВД по Свердловской области, водитель Daewoo Nexia, двигаясь по Сибирскому тракту, столкнулся с впереди двигавшейся машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии пострадали 25 человек.

По данным правоохранителей, в момент аварии водитель Daewoo Nexia был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП областной главк полиции возбудил уголовное дело в отношении водителя иномарки.