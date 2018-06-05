На Урале завели дело из-за истязаний отчимом трехлетнего ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области возбудили уголовное дело по факту истязания трехлетнего ребенка в Каменск-Уральском, сообщил РИА Новости представитель регионального СК РФ.
В следственном управлении СК РФ по региону РИА Новости сообщили, что телесные повреждения ребенку нанес его отчим. "В отношении 30-летнего сожителя матери возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Истязание". Мужчина задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказал собеседник агентства.
Сейчас следователи устанавливают все причины и условия, способствовавшие совершению преступления против несовершеннолетнего.