На Урале завели дело из-за истязаний отчимом трехлетнего ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области возбудили уголовное дело по факту истязания трехлетнего ребенка в Каменск-Уральском, сообщил РИА Новости представитель регионального СК РФ.

По данным местного портала 66.ru, в педиатрическое отделение ДГБ №7 Каменска-Уральского был доставлен трехлетний мальчик с многочисленными гематомами и разорванным ртом. Мать ребенка, по информации издания, утверждает, что сын получил травмы после падения с качелей.

В следственном управлении СК РФ по региону РИА Новости сообщили, что телесные повреждения ребенку нанес его отчим. "В отношении 30-летнего сожителя матери возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Истязание". Мужчина задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказал собеседник агентства.

Сейчас следователи устанавливают все причины и условия, способствовавшие совершению преступления против несовершеннолетнего.