В Екатеринбурге 12 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Двенадцать человек остаются в больницах после ДТП в Екатеринбурге, в котором всего пострадали 25 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Пострадали 25 человек, из них госпитализированы 12, 13 человек получают медицинскую помощь амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

Авария произошла 4 июня в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта. По данным ГУ МВД по Свердловской области, водитель иномарки Daewoo Nexia, двигаясь по Сибирскому тракту, столкнулся с впереди двигавшейся машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.