После ДТП с автобусом в Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, ставшего участником аварии с автобусом в Екатеринбурге, в которой пострадали 25 человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области в 22.30 мск возбудили уголовное дело в отношении водителя Daewoo Nexia 1986 года рождения, который допустил ДТП на седьмом километре Сибирского тракта Октябрьского района Екатеринбурга. Дело возбуждено по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью", – сказал Горелых. По его словам, мужчина помещен в ИВС на двое суток.

В момент аварии водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения, отметил собеседник агентства. Как пояснил подозреваемый сотрудникам полиции, после употребления спиртного он хотел помириться с супругой, с которой поссорился накануне аварии.

"Когда он ехал к ней из Екатеринбурга в город Верхняя Пышма, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением, столкнулся с впереди идущей легковой машиной, а затем с маршрутным автобусом", – уточнил Горелых.

Авария произошла в понедельник в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта. По данным ГУ МВД по Свердловской области, водитель Daewoo Nexia, двигаясь по Сибирскому тракту, столкнулся с впереди двигавшейся машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате аварии пострадали 25 человек, среди них трое несовершеннолетних. Водителям автобуса и иномарки госпитализация не потребовалась.