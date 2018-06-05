После ДТП с автобусом в Екатеринбурге полиция возбудила уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, ставшего участником аварии с автобусом в Екатеринбурге, в которой пострадали 25 человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
В момент аварии водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения, отметил собеседник агентства. Как пояснил подозреваемый сотрудникам полиции, после употребления спиртного он хотел помириться с супругой, с которой поссорился накануне аварии.
"Когда он ехал к ней из Екатеринбурга в город Верхняя Пышма, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением, столкнулся с впереди идущей легковой машиной, а затем с маршрутным автобусом", – уточнил Горелых.
Авария произошла в понедельник в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта. По данным ГУ МВД по Свердловской области, водитель Daewoo Nexia, двигаясь по Сибирскому тракту, столкнулся с впереди двигавшейся машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.
В результате аварии пострадали 25 человек, среди них трое несовершеннолетних. Водителям автобуса и иномарки госпитализация не потребовалась.