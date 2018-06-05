В Петербурге тушат возгорание емкостей из-под мазута

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Пожарные тушат возгорание емкостей из-под мазута на площади 500 квадратных метров на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, дом 38 поступило в 4.55 мск. В 05.02 из-за угрозы распространения ранг пожара повышен до №2, затем повышен до №3.

"В 05.54 локализация пожара, отказ №3, работают по №2. В 06.10 ликвидация открытого горения, отказ №2, работают по №1 БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место направлена лаборатория для замера состояния выброса вредных веществ в воздух.

К ликвидации пожара привлечено 30 единиц техники и 99 человек личного состава.