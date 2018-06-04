В Петербурге после ДТП умерла старейшая солистка оркестра имени Андреева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Старейшая солистка Государственного русского оркестра имени Андреева Наталия Сорокина скончалась в Петербурге на 92 году жизни в результате ДТП, сообщила в понедельник РИА Новости директор оркестра Наталья Митина.

Пресс-служба оркестра в понедельник сообщила, что 3 июня "в результате трагического стечения обстоятельств на 92-м году жизни скончалась старейшая солистка коллектива, Народная артистка России Наталия Давыдовна Сорокина".

По словам Митиной, в минувшую субботу Сорокина вышла в магазин из дома в районе станции метро "Приморская". "Она проходила через карман, где овощи продают, прошла, увидела эту машину, она ее пропустила, потом пошла дальше, а этому человеку почему-то захотелось развернуться, и он ее не заметил, что она идет опять здесь же", — сказала директор оркестра.

По ее словам, пострадавшая, находясь в сознании, была госпитализирована в Мариинскую больницу, где в воскресенье около 14 часов скончалась.

Пресс-служба оркестра отмечает, что Сорокина являлась ученицей первой профессиональной исполнительницы на щипковых гуслях, народной артистки России В.Н. Городовской. Более 70 лет Сорокина отдала служению музыкальному искусству.

"Ее ослепительный талант и трудолюбие покоряли и вдохновляли друзей и коллег. Специально для нее создавали музыку Валерий Гаврилин, Вадим Биберган, Игорь Рогалев, Борис Чайковский и многие другие. Записи исполнений Наталии Сорокиной в составе Андреевского оркестра и сольно входят в золотой фонд российской культуры", — говорится в сообщении пресс-службы.

Коллектив Государственного академического русского оркестра имени Андреева глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Наталии Сорокиной. "В нашей памяти она навсегда останется увлеченной, полной сил и энергии, удивительной музыкальной сказочницей и человеком исключительной доброты и обаяния", — говорится в сообщении.