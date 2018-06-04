Защита обжалует приговор украинцу Сущенко за шпионаж

Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018

Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Адвокат подаст жалобу на приговор украинцу Роману Сущенко, которому Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже, сообщил Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter.

ФСБ РФ называет Сущенко сотрудником спецслужб Украины, а новостное агентство "Укринформ" – своим корреспондентом. Виновным себя он не признает.

"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", — написал Фейгин.

Позднее Фейгин заявил журналистам, что жалоба будет подана "уже сегодня".

Прокурор просил для подсудимого 14 лет колонии. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".

По данным ФСБ РФ, Сущенко, как сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.

Украинское национальное агентство "Укринформ" в свою очередь заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже и заявили, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

В МИД России сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Свою вину гражданин Украины не признает.