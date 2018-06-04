Прокуратура проводит проверку после ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте, по факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге, после которого были госпитализированы 17 человек, говорится в сообщении надзорного ведомства.

По предварительной информации, во вторник около 16.00 местного времени (14.00 мск) на 7-м километре Сибирского тракта в Екатеринбурге столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и маршрутный автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия автобус упал в кювет и перевернулся. В момент ДТП в нем находилось 30 человек. По данным областного главка МВД, в результате аварии были госпитализированы 17 человек.

"Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП, а также работе контрольно-надзорных органов в сфере эксплуатации автотранспортных средств", — говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет прокуратура.