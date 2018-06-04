В Рязани локализовали пожар на картонно-рубероидном заводе

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пожар на картонно-рубероидном заводе в Рязани локализован, сообщило ГУМЧС России по региону.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что производственный цех загорелся на площади 600 квадратных метров на картонно-рубероидном заводе в Рязани.

"Поступило сообщение о пожаре в городе Рязани. Здание цеха двухэтажное на территории КРЗ, кровля жесткая. Огнем повреждено помещение. Угрозы соседним строениям нет. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются… Пожар локализован в 14:55", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место пожара выезжали девять пожарных автомобилей, 21 человек личного состава Государственной противопожарной службы.