Источник: после ДТП в Екатеринбурге в больницу доставили 22 человека

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Двадцать два человека доставлены в больницу для осмотра после столкновения маршрутного автобуса с микроавтобусом в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Сибирский Тракт возле остановки "Каменный карьер" столкнулись микроавтобус и маршрутный автобус, в которых находились тридцать человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что двадцать два человека доставлены в лечебные учреждения для осмотра. Обстоятельства ДТП выясняются