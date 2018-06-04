МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Двадцать два человека доставлены в больницу для осмотра после столкновения маршрутного автобуса с микроавтобусом в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"На улице Сибирский Тракт возле остановки "Каменный карьер" столкнулись микроавтобус и маршрутный автобус, в которых находились тридцать человек", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что двадцать два человека доставлены в лечебные учреждения для осмотра. Обстоятельства ДТП выясняются