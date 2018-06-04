Прокуратура Петербурга завела дело из-за выбоин на дороге в центре города

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга по итогам проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения констатировала ненадлежащее состояние дорожного покрытия в историческом центре города, а также возбудила дело об административном правонарушении, сообщает надзорное ведомство.

"В ходе проверки установлено, что на дорожном покрытии ряда улиц района имеются просадки и выбоины, затрудняющие движение транспортных средств. На всей протяженности пути от Литейного проспекта до Гагаринской улицы обнаружены множественные дефекты дорожного покрытия, превышающие длину и ширину разрешенных стандартов", — говорится в сообщении.

По итогам проверки, которая проводилась с привлечением сотрудников ГИБДД, в адрес руководства петербургского унитарного дорожного предприятия "Центр", ответственного за содержание дорог в Центральном районе, внесено представление об устранении нарушений. Также возбуждено дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения, информирует прокуратура Петербурга.