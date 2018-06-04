В Рязани загорелся картонно-рубероидный завод, сообщил источник

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Производственный цех загорелся на площади 600 квадратных метров на картонно-рубероидном заводе в Рязани, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Очаг возгорания находится в цехе по производству мастичной ленты на территории ЗАО МПК "КРЗ" по адресу: улица Дружная, 18", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь пожара сейчас составляет 600 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. К месту пожара направлена лаборатория для мониторинга вредных веществ в воздухе. Обстоятельства возгорания уточняются.