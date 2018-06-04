Поезд и вертолет готовы тушить завод по переработке мусора в Петербурге

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пожарный поезд и вертолет подготовили для тушения пожара на площади 1 тысяча квадратных метров на предприятии по переработке мусора в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее МЧС проинформировало, что в 12.25 поступило сообщение о пожаре в ангаре со строительным мусором и прилегающей территории общей площадью 1 тысяча квадратных метров в Красногвардейском районе на Лесопарковой улице, дом 15.

"На территории предприятия по переработке мусора по адресу: улица Лесопарковая, дом 15 крупный пожар на площади 1000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства. По его словам, в готовность к применению приведены пожарный поезд и вертолет Ка-32 с водосливным устройством ВСУ-5.

На место ЧП направлена лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.

Как уточнил РИА Новости представитель городского главка МЧС, к тушению пожара привлечены 49 человек и 19 единиц техники.