В Петербурге локализовали пожар на предприятии по переработке мусора

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Специалистам удалось локализовать крупный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров на предприятии по переработке мусора в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"Пожар локализован на площади 1000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства, добавив, что к тушению очага пожара привлечен пожарный поезд. В готовности к работе находится вертолет Ка-32.
По данным МЧС, всего сейчас ведут борьбу с огнем 49 человек и 19 единиц техники.