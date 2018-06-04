В Петербурге локализовали пожар на предприятии по переработке мусора

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Специалистам удалось локализовать крупный пожар на площади 1 тысяча квадратных метров на предприятии по переработке мусора в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее МЧС проинформировало, что в 12.25 поступило сообщение о пожаре в ангаре со строительным мусором и прилегающей территории общей площадью 1 тысяча квадратных метров в Красногвардейском районе на Лесопарковой улице, дом 15. На место ЧП направлена лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.

"Пожар локализован на площади 1000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства, добавив, что к тушению очага пожара привлечен пожарный поезд. В готовности к работе находится вертолет Ка-32.

По данным МЧС, всего сейчас ведут борьбу с огнем 49 человек и 19 единиц техники.