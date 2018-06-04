В Петербурге горит строительный мусор на площади в тысячу "квадратов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Строительный мусор горит в Красногвардейском районе Петербурге на общей площади около 1 тысячи квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Петербургу.

"В 12:25 на телефон "01" поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Лесопарковая улица, д. 15. В 12:30 ранг пожара повышен до № 1 БИС. В металлическом ангаре размером 15 на 20 метров горит строительный мусор и мусор на открытой территории на общей площади тысяча квадратных метров", — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших пока не поступали.