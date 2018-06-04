В Томске задержали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"*

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мужчина задержан за создание ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Томске, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту организации в Томске деятельности религиозного объединения "Свидетели Иеговы"* по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Организация деятельности экстремистской организации"… Задержан мужчина, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с августа 2017 по май 2018 года жители Томска организовали деятельность религиозного объединения, на собраниях которого изучались религиозные материалы с запрещенного на территории РФ международного сайта организации "Свидетелей Иеговы"* и вовлекали граждан в ее деятельность.

*Запрещенная в России экстремистская организация