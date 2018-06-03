В Москве локализовали возгорание металлического строения

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар металлического строения, которое находится на юго-востоке Москвы, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что на улице Южнопортовая в Москве горит металлическое строение на площади 40 на 15 метров, для тушения пожара направлен вертолет Московского авиационного центра.

"Принятыми мерами в 07.03 пожар был локализован", — говорится в сообщении.

Добавляется, что вертолет, направленный на место происшествия для ликвидации пожара, осуществил пять сбросов воды.