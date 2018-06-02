В Тольятти пятнадцать детей увезли на скорой из-за гидрогелевых шариков

САМАРА, 2 июн — РИА Новости. Пятнадцать воспитанников детского сада в Тольятти были доставлены в больницы из-за подозрений, что они могли наглотаться гидрогелевых шариков, дети уже отпущены по домам, сообщил РИА Новости в субботу источник в оперативных службах.

Гидрогелевые шарики обычно небольшие, диаметром несколько миллиметров, но в жидкости разбухают в десятки раз.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел днем в пятницу в одном из детских садов Тольятти, куда один из воспитанников принес гидрогелевые шарики. Из-за опасений, что дети могли наглотаться шариков, было принято решение госпитализировать всю группу – 15 человек.

"Десять детей были доставлены в детский стационар ГБ-5, девять из них были госпитализированы. Еще пять детей привезли в детскую больницу №1, двоих из них госпитализировали. Никто не видел, наглотались они шариков или нет. Но на всякий случай перестраховались.", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в тот же день вечером дети были отпущены домой в удовлетворительном состоянии.