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Происшествия

В Минздраве уточнили число пострадавших при пожаре в иркутском ТРК

Сюжет:
Пожар в ТРЦ в Иркутске (23)
16:1501.06.2018
(обновлено: 16:16 01.06.2018)
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© Фото : официальный канал СК РФ в мессенджере ТамТамМесто возгорания в ТЦ КомсоМОЛЛ в Иркутске. 1 июня 2018Место возгорания в ТЦ КомсоМОЛЛ в Иркутске. 1 июня 2018
© Фото : официальный канал СК РФ в мессенджере ТамТам

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Иркутске при пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Комсомолл" пострадали восемь детей, заявили РИА Новости в региональном Минздраве.

В Сети появилось видео взрыва в торговом центре в Иркутске
В Сети появилось видео взрыва в иркутском торговом центре

Инцидент произошел во время детского праздника в научно-исследовательском центре "Гравитация" на третьем этаже ТЦ, загорелась спиртосодержащая жидкость.

После пожара возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Показания очевидцев

Очевидцы рассказали, что пожарная тревога сработала только через 15 минут, а персонал торгового центра не помогал при эвакуации.

"Мы привели Соню в "Комсомол" на третий этаж в Сказочный лес, спустя пять минут, после того, как отдали ее в детскую комнату, я услышала панику, дети и взрослые… выбегали из соседних дверей, выбежала голая девочка обожженная…. все взрослые кинулись в детскую комнату за своими детьми, мы попали в настоящую панику… работники кричали, чтобы мы сохраняли холоднокровие и спокойствие… а пожарная тревога минут через 15 только сработала", — написала Мария Минина в Instagram под видео, где эвакуированные люди стоят около торгового центра.

Место возгорания в ТЦ КомсоМОЛЛ в Иркутске. 1 июня 2018
© Фото : официальный канал СК РФ в мессенджере ТамТам
В МЧС рассказали о состоянии детей, пострадавших в ЧП в Иркутске

Жители Иркутска также отметили, что родители сами в ыводили детей из детской комнаты, где произошло ЧП. "Персонал детской комнаты, передали сейчас, вообще никому не помогал! Сами бежали. А детей выносили родители", — написала Наталья Серова в группе "Подслушано Иркутск" в соцсети "ВКонтакте".

Мама одной из пострадавших девочек Лариса Поирпова заявила, что "молодые люди, которые проводили опыты, были какие-то неуклюжие". "То они разбили пробирку, то еще что-то. Сначала у них с азотом опыты. Они сначала сами в азот руки совали, потом детям на руки лили — мне это не понравилось. Потом с огнем начали что-то делать… с газовой горелкой. Никто ничего не понял… и просто море огня, и как вспыхнуло неожиданно! Облако просто огня! Девочки говорят, что их обкатило огнем", — заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Причины пожара

В Госдуме назвали одной из возможных причин возникновения пожара несоблюдение техники пожарной безопасности. Депутат Николай Николаев, представляющий в нижней палате Иркутскую область, приехал на место происшествия.

Научно-развлекательный центр Гравитация в ТЦ Комсомолл в Иркутске, где произошло возгорание. 1 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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"Надо сказать, исходя из того, что мы сейчас здесь увидели, поговорили с представителями правоохранительных органов, здесь исключительно человеческий фактор: неправильно эти опыты показывали, допустили нарушения техники безопасности", — рассказал парламентарий.

Губернатор Иркутской области также отметил нарушения правил безопасности при оказании услуг. При этом он подчеркнул, что здание торгового центра соблюдало противопожарные нормы.

Глава региона считает, что в центре "Гравитация"не было необходимых условий для проведения научных опытов.

"С точки зрения противопожарных норм самого здания — в этом случае замечаний нет. Поэтому, конечно, такие услуги, при которых не соблюдается техника безопасности, должны быть прекращены. И мы расширим проверки для организаций, которые проводят такие опыты", — добавил политик.

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