В КБР при столкновении легковушки и "КамАЗа" погибли два человека

НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Два человека погибли в результате лобового столкновения легковушки и грузовика "Камаз" на автодороге в Кабардино-Балкарии, сообщает региональное управление ГИБДД.

"Около 5.00 мск в пятницу на 24-м километре автодороги "Нальчик-Майский" произошло лобовое столкновение автомашин "Лада-Приора" и "Камаз". Предварительно установлено, что 25-летний местный житель, управляя легковой автомашиной, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в автомашину "Камаз", — говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель "Лады" и его пассажир — 23-летняя девушка — от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Водитель большегрузной автомашины не пострадал, добавили в ГИБДД.

По факту аварии проводится расследование, уточнили в ведомстве.

Это уже второй за дни случай ДТП с участием грузовиков "Камаз" в Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось, что в 7.15 мск в четверг в Баксанском районе КБР произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Камаза". По данным МВД, выезжая с территории АЗС, водитель "Камаза" допустил столкновение с "Газелью". В результате на месте происшествия погиб один человек, еще одна женщина позже скончалась в больнице.