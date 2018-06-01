В Калужской области таксист получил 23 года тюрьмы за убийство двух женщин

БРЯНСК, 1 июн – РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к 23 годам колонии строгого режима работавшего в такси мужчину за убийство двух женщин, разбой и насилие, сообщает СУ СК по региону.

"Приговором суда Голубеву за совершенные преступления назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении. Отмечается, что осужденный работал в такси по Обнинску и Малоярославцу, ранее был судим. В январе прошлого года его задержали по подозрению в убийстве знакомой, с которой они вместе воспитывались в социальном учреждении.

Как установило следствие, тело 31-летней женщины было найдено 5 января 2017 года в общежитии на улице Радищева города Малоярославца. Хозяйка жилья обнаружила следы крови и тело погибшей, спрятанное под диваном в ящике для белья. Следствие установило личность подозреваемого, его опознали соседи, видевшие, что он приходил к погибшей за несколько дней до обнаружения тела.

В ходе ссоры с женщиной, как установило следствие, таксист нанес ей множественные ножевые ранения, переложил тело погибшей в ящик дивана, разбросал вещи по комнате, желая инсценировать ограбление, а затем покинул место происшествия, отмечается в сообщении.

По результатам геномномолекулярной судебной экспертизы была установлена причастность подсудимого к преступлению, совершенному в 2010 году в дачном доме садового товарищества "Химик-1" города Обнинска. "В апреле 2010 года Голубев находился на территории садового общества, где напал на пожилую женщину, совершил ее убийство, а также преступления против половой неприкосновенности, а затем похитил 600 рублей", — говорится в сообщении.

На последнем заседании суда он признался в совершении одного преступления — убийства знакомой в Малоярославце — и отказался от прежних признательных показаний по другому эпизоду. Однако суд счел достоверными показания подсудимого на предварительном следствии, так как они объективно подтверждаются другими доказательствами, отмечается в сообщении.