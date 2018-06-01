В Мытищах ликвидировали открытое горение в ангарах со стройматериалами

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в двух ангарах в Мытищах, сообщил РИА Новости представитель регионального главка министерства.
"В 14.18 — ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства.
Добавляется, что всего к тушению пожара привлекается 90 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России – 56 человек и 17 единиц техники.
Пожар на площади 3,5 тысячи квадратных метров возник в двух ангарах на Осташковском шоссе, вл. 14-15. Они горели по всей площади. Ранее сообщалось, что тушение ведется при помощи двух вертолетов МЧС России и одного вертолета Московского авиационного центра. Информация о пострадавших не поступала.
Пожар на Осташковском шоссе, владение 15, достиг 3,5 тысячи квадратных метров.