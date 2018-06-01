Источник сообщил о возобновлении дела об изнасиловании девушки с аутизмом

ПЯТИГОРСК, 1 июн — РИА Новости. Следователи возобновили расследование уголовного дела об изнасиловании жительницы Владикавказа с диагнозом "аутизм", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее ряд СМИ сообщил, что уголовное дело о массовом изнасиловании страдающей аутизмом девушки из Владикавказа закрыто. В частности, издание "Медиазона" писало, что следователи приняли такое решение в связи с отсутствием состава преступления, поскольку мужчины вступали с девушкой в интимную связь по обоюдному согласию и ничего не знали о ее заболевании. По информации издания, девушку изнасиловали более 20 мужчин, пока ее мать и братья несколько месяцев были в отъезде.

"Дело передано в главное следственное управление по СКФО, они уже начали сами его расследовать", — сказал собеседник агентства.